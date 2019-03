Schrikdraadapparatuur is roofgoed: 'De dief beseft niet wat hij kan aanrichten'

Drenth maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn pony's én die van weggebruikers.

Vijfitg euro

In de afgelopen 2,5 jaar werden er bij de boerderij van Drenth al elf weideklokken gestolen. Elders in de buurt werden er recent nog eens negen meegenomen.

'Het is heel gemakkelijk mee te nemen en je krijgt er tweedehands al gauw vijftig euro voor. Dat is makkelijk verdiend voor een dief', verklaart Drenth de toename van de diefstallen.

Dief aangehouden

Tot overmaat van ramp werd er woendag opnieuw bij hem ingebroken. Dit keer in een schuurtje. Naast een aantal weideklokken mist hij nu ook de paardebrokken, oud ijzer en ander materiaal.

'De politie heeft iemand aangehouden voor de diefstal van het oud ijzer. Van de klokken weten we het nog niet. Ik hoop dat die persoon dat ook gedaan heeft, want het gaat ontzettend hard. We hadden hier gemiddeld vijftien klokken staan, nu nog maar drie. Eén is kapot gegaan, de rest gestolen.'

Ergste nachtmerrie

De reeks diefstallen maakt hem 'branderig en woest' van binnen. Vooral omdat zijn veertig pony's zonder goed schrikdraad eenvoudig kunnen uitbreken.

'De mensen die het doen beseffen niet hoeveel ellende ze kunnen aanrichten. Als de pony's voor een auto komen en letsel veroorzaken, vergeef je jezef nooit meer. Dat is mijn ergste nachtmerrie.'