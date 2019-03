Nieuwe gemeente Eemsdelta stap dichterbij

Vanaf 2021 gaan de drie gemeenten verder als de nieuwe gemeente Eemsdelta. Nu het herindelingsadvies is goedgekeurd gaat dit via de provincie naar Den Haag, waar de nieuwe gemeente Eemsdelta vervolgens in de wet wordt vastgelegd.

Ook is de nieuwe naam van de gemeente officieel vastgesteld door het raadsbesluit. 'Eemsdelta. We zijn eindelijk van het woord DAL af', grapte SP raadslid Harry Rozema uit de gemeente Appingedam. Voorheen werden de drie gemeenten ook wel DAL-gemeenten genoemd.

Zorgen over financiën

Wel hadden enkele raadspartijen wat kanttekeningen. Zo zien de financiën van de nieuwe gemeente er 'somber' uit en wordt er weinig investeringsruimte verwacht. Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl snapt deze zorgen.

'Alle drie de gemeenten hebben weliswaar een sluitende begroting. Maar het financiële perspectief is niet optimaal. De investeringsruimte is schaars. Maar we verwachten dat andere overheden daar op zullen anticiperen', vertelt burgemeester Beukema. Hij heeft de zorgen gedeeld met de provincie Groningen en de hoop is dat die bijspringt als het nodig is.

Het herindelingsadvies gaat nu naar de provincie. Als het provinciebestuur akkoord geeft beslist daarna het Rijk of de fusie doorgaat. Als dat zo is, dan gaan de gemeenten in 2021 samen verder.