Emmen geeft noodlijdend Wildlands tweede kans

De gemeente Emmen wordt de enige financier van dierenpark Wildlands. De gemeenteraad stemde donderdagavond met overgrote meerderheid in met het collegevoorstel om de leningen van andere financiers over te nemen, meldt RTV Drenthe.

Het is een duivels dilemma, maar het minst slechte scenario. Dat was bij een aantal partijen te horen. “We hebben altijd gewaarschuwd dat deze dag zou komen”, zei Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen. De partij is nooit voor Wildlands geweest.



'Geen keus'

Toch stemt de grootste partij in de raad in met de herfinanciering en een extra krediet van elf miljoen voor Wildlands. 'Andere alternatieven zijn slechter, dan is de eerdere investering weg en verdwijnt veel werkgelegenheid. We hebben dus geen keus.'

Raadsnestor Henk Huttinga van de ChristenUnie stelde dat de gemeente Emmen en de dierentuin feitelijk al sinds 1970 nauw verweven zijn. 'Anders was er al lang geen dierentuin meer geweest. We zijn nu voor het minst slechte scenario. Wildlands krijgt met dit plan een stevige tweede kans en ik hoop dat ze die pakken.'



Meer invloed

Een aantal fracties wil wel dat de gemeente meer invloed krijgt op Wildlands. De governance (de manier van besturen) moet volgens CDA'er Dirk van Dijken 'simpeler en transparanter'.

PvdA'er Anita Louwes: 'Wildlands is van ons allemaal, het goed dat organisatie zelf nu de omslag maakt. Faillissement kan voor ons niet aan de orde zijn. Dat kost ons veel meer dan dit herstructureringsvoorstel. We kunnen ons geen Emmen zonder Wildlands voorstellen.'



'Griekenland van Emmen'

Het meest kritisch op het reddingsplan was de PVV. 'Wildlands is het Griekenland van Emmen. Een bodemloos gat waar miljoenen in gepompt worden. Staan ze over twee jaar weer op de stoep?” zo vroeg Edwin Rixtum zich af. De SP sprak van een 'moeilijk besluit' en stemde tegen. 'Het hangt als een molensteen om onze nek', aldus Marc Kuiper.

Wethouder Jisse Otter zei dat aanpassingen in de governance onderdeel zijn van het hele pakket en dat hij daarover de gemeenteraad later nog gaat informeren. 'We gaan er strak bovenop zitten, zeker de eerste jaren.' Otter benadrukte nogmaals dat de financiële problemen van Emmen voor 80 procent komen door andere factoren dan Wildlands.