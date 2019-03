Politie arresteert vier jongeren in leegstaand Delfzichtziekenhuis

Een voorbijganger had glasgerinkel gehoord en waarschuwde de politie. Agenten wisten in eerste instantie twee jongens te pakken.

Geboeid

Het vermoeden bestond dat zich nog twee jongens in het gebouw hadden verstopt. Daarop werd het hele gebouw omsingeld. Uiteindelijk werden de twee geboeid afgevoerd. Op het bureau zijn ze verhoord, waarna ze zijn vrijgelaten.

Vernield

Of er iets vernield is in het voormalige ziekenhuis, is niet bekend.