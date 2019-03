Afgebrande Welkoop mag niet terug op oude plek

De vestiging van Welkoop in Hoogezand, die in juni 2017 afbrandde, mag niet terugkeren op die locatie. De gemeente Midden-Groningen ziet liever woningen op die plek.

De gemeente wil met woningbouw 'de entree van Hoogezand verbeteren'. Om dat voor elkaar te krijgen wil wethouder Anja Woortman ook met andere bedrijven in de omgeving in gesprek, met als doel hen te laten verhuizen.

Andere locaties

De afgelopen tijd voerde Woortman (PvdA) al verschillende gesprekken met de bedrijfsleider van de Welkoop.

Daarbij zijn volgens haar meerdere andere locaties aangeboden. Net als de mogelijkheid om de winkel op de huidige locatie in een aangepaste vorm te laten terugkomen. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar verhuizing.

'Enige goede plek'

Maar de bedrijfsleider van Welkoop gaat daar niet in mee. 'Deze locatie is naar onze inzicht en ervaring de enige goede plek om de winkel goed te laten ontwikkelen', schrijft hij in een brief aan raadsleden van Midden-Groningen.

Bereikbaarheid

'Ook de klant ziet ons liever nergens anders', schrijft de bedrijfsleider. 'Dit ook door de makkelijke bereikbaarheid van de winkel op de door ons gewenste locatie'.

Wethouder Woortman vindt de bereikbaarheid juist een probleem: zij ziet het verkeer met bestemming Welkoop liever niet door de woonwijk rijden.

Tijdelijke winkel

Momenteel is Welkoop gehuisvest in een tijdelijke winkel. Die opende zo'n 2,5 week na de brand, tegenover de afgebrande zaak.

