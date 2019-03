Dit weekend in Groningen: een Grote Prijs en lekker rondkijken

Open Huizen Dag

Ben je op zoek naar een huis? Of wil je (stiekem) gewoon eens bij een mooi huis binnenkijken? Dat kan zaterdag op de NVM Open Huizen Dag. Tussen 11:00 en 15:00 uur ben je welkom in de huizen. Waar die precies staan, want niet alle huizen doen mee, kun je hier bekijken.

Kijken bij bedrijven

Het Klokhuis (die van TV inderdaad) organiseert zaterdag ook een open dag, maar dan bij bedrijven. Onder de naam Klokhuis Backstage kunnen kinderen een kijkje nemen bij verschillende bedrijven. In heel Nederland doen 130 bedrijven mee, in Groningen zijn dat er helaas maar twee. Vlak over de grens in Drenthe heb je er nog een paar meer. Bekijk hier welke dat precies zijn.

Indoor Tolbert

Zaterdag kun je nog genieten van paardensport in Tolbert op de finaledag van Indoor Tolbert. Bekijk het uitgebreide programma. Vanaf 22:00 wordt er gestreden om de Grote Prijs van Tolbert.

Modelbouw in Winschoten

Zondag kun je als liefhebber van modelbouw en andere creatieve hobby's terecht in de sporthal in Winschoten. Van miniaturen tot poppenhuizen, van sieraden tot gehaakte producten. Naast standhouders zijn er ook verschillende workshops. Je bent welkom van 11:00 tot 17:00 uur. Entree is 3 euro.

Klok verzetten

Ook een leuk uitje voor het hele gezin: alle klokken in huis nalopen en verzetten. Want zaterdagnacht gaat de zomertijd weer in. Ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat de klok VOORuit. Dus 02:00 uur wordt 03:00 uur. Wel belangrijk om alle klokken te doen, want mocht je er eentje missen.....dan ben je misschien wel een uur te laat op je afspraak.

Veel plezier dit weekend! Tag je ons nog even met #rtvnoord op social media? Vinden we leuk!