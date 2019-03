'Hij prikte hun harten op de punten van de klompen en liep terug naar het dorp'

Het Internationaal Klompenmuseum in Eelde opent zaterdag de deuren voor het nieuwe seizoen en sluit qua thema aan bij het Rembrandtjaar.

'Met een deel van de Nachtwacht hebben we iets gedaan. Wat dat precies is, daar moeten de mensen maar naar komen kijken', zegt Bertus van den Hof van het museum.

Van het Rijksmuseum in Amsterdam kregen ze in Eelde een beeld van de Nachtwacht in hoge resolutie. 'Dat hangt er naast, dan kunnen bezoekers het verschil zien.'

'De eeuw van pracht en praal'

Het museum kiest jaarlijks een ander thema en lift nu mee met het Rembrandtjaar. 'Dan ga je kijken: heeft Rembrandt ook klompen geschilderd? Dat blijkt niet zo, maar hij leefde wel in de Gouden Eeuw. De eeuw van pracht en praal. En daar gaan we dan mee aan het werk.'

Collectie

Rond 1920 waren er nog vierduizend klompenmakers in Nederland. 'Die hadden allemaal hun eigen handtekening, waar je ze aan herkende', zegt Van den Hof.

In het museum staan klompen uit meer dan veertig verschillende landen. Van den Bergs eigen favoriet is een paar met opvallend omhoogstekende punten.

'Een prachtig verhaal'

'Ze komen uit de Franse Pyreneeën, er zit een prachtig verhaal bij. Toen de Moren het gebied bezetten, was de dochter van het opperhoofd verloofd met een jongen uit het dal. Maar zij werd verliefd op een Moorse jongen en ze ging met hem mee.'

Bij deze klompen hoort een luguber verhaal (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



'Haar verloofde en zijn vrienden vonden dat niet leuk. Hij is ze op een paar van dit soort klompen achterna gegaan en heeft ze beiden gedood. Hij heeft de harten uit hun lichamen gestoken, ze vervolgens op de punt van de klompen geprikt en is zo teruggelopen naar het dorp. En zo hebben wij bij heel veel klompen een verhaal.'