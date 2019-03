Politie stuit op duo dat nog meer dan vijftig dagen moet zitten

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen (23 en 27) aangehouden, die nog ruim vijftig dagen gevangenisstraf hadden openstaan.

De twee trokken de aandacht toen ze in een auto te snel door Loppersum reden. De politie zette ze in Appingedam aan de kant.

'Allerlei praatjes'

Ze weigerden zich te legitimeren en probeerden volgens de politie 'met allerlei praatjes onder de controle uit te komen'.

Vastgezet

Na onderzoek bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had en bovendien gezocht werd voor een strafbaar feit in Friesland. Ook had hij nog een gevangenisstraf van 57 dagen openstaan. De bijrijder moest nog 56 dagen zitten. De twee zijn vastgezet en kregen meerdere bekeuringen.