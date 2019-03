Abortuskliniek hoopt op bufferzone: 'Vrouwen komen hier soms huilend binnen'

Volgens een woordvoerder van de kliniek zijn er vrijwel iedere eerste vrijdag van de maand demonstraties. 'Soms ook onaangekondigd.'

Minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil zogenoemde bufferzones invoeren bij abortusklinieken. Demonstranten mogen dan niet meer op de stoep voor de kliniek actievoeren.

De gemeente Groningen laat weten op de hoogte te zijn van de plannen voor bufferzones, maar heeft nog geen contact gehad met het ministerie. 'Dat gaat op korte termijn gebeuren', zegt een woordvoerder. 'Het is namelijk de vraag hoe het juridisch geregeld moet worden.'



De abortuskliniek in Groningen ziet het liefst dat de bufferzone direct wordt ingevoerd. 'Voor onze cliënten is het erg schrikken als er demonstranten staan. Sommige vrouwen komen hier huilend binnen.'

Volgens de woordvoerder van Stimezo Groningen is het gedrag van demonstranten soms grensoverschrijdend. 'Dan blokkeren ze de weg en omsingelen ze cliënten. Dan moet er handhaving aan te pas komen. En heel soms de politie.'



De incidenten vinden plaats ondanks goede afspraken met de actievoerders. Fysieke aanrakingen en intimidatie zijn bijvoorbeeld uit den boze. 'Dit weten de demonstranten heel goed. Maar een enkele keer gaan ze toch over de schreef', zegt de woordvoerder.

Demonstraties moeten vooraf worden aangekondigd bij de gemeente Groningen. Als dit het geval is, worden cliënten hierover door de kliniek geïnformeerd. 'We vertellen ze wat hen mogelijk te wachten staat.'

De Groningse kliniek heeft al meerdere gesprekken gehad met de gemeente over de overlast. Maar omdat demonstreren een fundamenteel recht is mag er niet zomaar ingegrepen worden.

'Heel soms hebben de actievoerders hun papieren niet op orde, dan kunnen we ze wegsturen', zegt de woordvoerder van de kliniek.



De christelijke stichting Schreeuw om Leven is één van de organisaties die regelmatig bij Stimezo Groningen op de stoep staat. Vaste prik is de flyeractie iedere eerste vrijdag van de maand.

Dit gebeurt volgens directeur Kees van Helden altijd heel vreedzaam. 'Wij staan hier niet om te demonstreren, maar om hulp aan te bieden. Het zijn vrouwen die mensen netjes benaderen met: mag ik u iets vragen? We staan er ook niet met borden en spandoeken, maar met visitekaartjes.'

Maar volgens de Stimezo Groningen-woordvoerder gaat het niet altijd zo. 'Soms staan ze echt om onze cliënten heen. Dan kunnen ze gevoelsmatig geen kant op. Ook gaat het niet om onschuldige flyertjes, maar om heftige foto's van foetussen die onze cliënten in handen krijgen gedrukt. En ze delen speldjes uit in de vorm van babyhandjes.'



Van Helden ontkent dat er flyers met foetussen worden uitgedeeld. De directeur van Schreeuw om Leven ziet het somber in als er een bufferzone wordt ingevoerd.

'Er zijn vrouwen die na een gesprek met een van onze mensen alsnog afzien van abortus. Vaak worden zwangerschappen afgebroken onder dwang. Wij staan er om dat te voorkomen. Als die bufferzone er is, hebben we er geen grip meer op.'



Stimezo Groningen valt onder het Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord-Nederland (SGNN). Stimezo is de enige abortuskliniek in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Mensen kunnen bij SGNN ook terecht voor soa-testen en voorlichting over anticonceptie. Ook worden er sterilisaties van mannen uitgevoerd.

De cijfers

Stimezo Groningen ontvangt wekelijks tussen de 75 en 100 cliënten die informatie willen over het afbreken van een zwangerschap. Ongeveer één derde van hen laat daadwerkelijk abortus plegen. Op jaarbasis worden er bij Stimezo Groningen rond de 1250 abortussen uitgevoerd.

