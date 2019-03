Welkoop Hoogezand: 'De paniek in onze winkel is groot'

'Heel binnenkort moeten we eruit. Straks hebben we geen winkel meer.' De paniek in de tijdelijke vestiging van Welkoop in Hoogezand is volgens bestuurssecretaris Domien Andela van Welkoop groot.

Wanneer de tijdelijke winkel waarin Welkoop gevestigd zit na een verwoestende brand in 2017 precies moet vertrekken weet hij niet precies. Het zou om een aantal maanden gaan. 'Dat recht heeft de verhuurder ook, want dat hebben we afgesproken.'

?Conflict met gemeente

Maar toen die afspraak werd gemaakt was het voor Andela nog niet duidelijk dat de gemeente Midden-Groningen zijn zaak niet terug wilde hebben aan de De Houtmanstraat in Hoogezand. Die ziet de zaak liever verhuizen naar het Winkelpark of het Rengerspark, en wil woningbouw op de oude locatie.

Het is geen onwil, het werkt nu eenmaal niet Domein Andela - Welkoop

'Werkt gewoon niet'

Maar volgens Andela 'werkt zo'n verhuizing gewoon niet'. 'We hebben veel ervaring met verplaatsing naar een nieuw industrieterrein, onder andere in Stadskanaal. Waarschijnlijk halen we daar 40 tot 50 procent van de huidige omzet. Het is geen onwil, het werkt nu eenmaal niet.'

Piramide

Een tussenoplossing lijkt voorhanden. Zowel de gemeente als Welkoop geven aan een aangepast gebouw op de oude plek ook als mogelijkheid te zien. 'Al zou het een piramide moeten worden, zeg het maar', zegt Andela.

Wel kost zo'n gebouw meer dan een standaard pand. 'Zo'n winkel opnemen in woningbouw vergt een veel zwaardere constructie, omdat er bijvoorbeeld appartementen boven zouden komen.'

Hoog opgespeeld

Waarom ze er dan nog niet uit zijn, als de oplossing vrij simpel lijkt? Andela zegt zich voornamelijk voor het blok gezet te voelen om naar het Rengerspark te gaan, hemelsbreed een ruime kilometer verderop.

'De gemeente heeft het hoog opgespeeld, misschien omdat ze ons niet geloven. Maar daar naartoe verhuizen, en straks achter een McDrive zitten? Dat is voor ons totaal geen optie.'



We vinden het de moeite waard om het toch over inpassing op de huidige locatie verder te praten Anja Woortman - wethouder (Pvda)

Gesprekken hervat

Wethouder Anja Woortman (PvdA) zegt in een reactie vanmorgen contact te hebben gehad met Welkoop, en de gesprekken over de nieuwe vestiging van de winkel te willen hervatten.

'Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar verhuizing, maar we vinden het de moeite waard om het toch over inpassing op de huidige locatie verder te praten.'

Tijdelijke winkel

Woortman heeft ook gesproken met de eigenaar van het pand waar de tijdelijke winkel in zit. Ook dat pand, op een steenworp afstand van de voormalige Welkoop, ziet de gemeente het liefst vertrekken om er woningbouw te realiseren.

De eigenaar van het pand zou er voor open staan om de tijdelijke winkel van Welkoop langer in zijn gebouw toe te laten, omdat nieuwbouw van een hoogwaardiger gebouw naar verwachting langer gaat duren dan enkele maanden.

