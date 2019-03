Huizinga blijft ploeggenoot van Kramer en Roest

Huizinga werd twee jaar geleden wereldkampioen bij de junioren. Daarna tekende hij bij de ploeg van coach Jac Orie.

Brons NK Allround

In het voorbije seizoen plaatste hij zich niet op een individuele afstand voor een groot toernooi of wereldbekerwedstrijd. Hij kwam in de World Cups wel in actie op de Mass Start. Op dat onderdeel stond hij ook aan de start bij de WK Afstanden.

Bij het NK Allround eindigde Huizinga als derde. Daar verbeterde hij op drie afstanden zijn persoonlijke records.



