Heiwerk Van Starkenborghkanaal stilgelegd: 'De borden trilden in de kast'

Het heiwerk vond plaats in de buurt van huizen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Bewoners van het Van Starkenborghkanaal Noordzijde voelden trillingen. Daarop besloot Rijkswaterstaat, dat bezig is met het plaatsen van nieuwe damwanden, om in overleg te gaan met de aanwonenden.

'Het ging tekeer'

'Ze zijn hier twee keer binnen geweest en kwamen tot de conclusie dat het inderdaad te ver ging', vertelt Sjabbo Datema. Het heiwerk vond op enkele tientallen meters van zijn huis plaats.

'Het was vlakbij inderdaad. En het ging zo tekeer dat de borden in de kastjes trilden.'

Als bewijs voor zijn zorgen, filmde Datema de trillingen.



Binnen de norm

Hoewel de trillingen volgens Rijkswaterstaat binnen de norm bleven, werd toch besloten het heiwerk op deze plek te staken.

'Ze hebben naar mijn klacht geluisterd', zegt Datema tevreden.

Hoe nu verder?

De verantwoordelijke aannemer is nu verderop, in de buurt van de Bert Swartbrug, verder gegaan. Op deze locatie staan geen huizen. Ondertussen wordt nog gezocht naar een oplossing voor de trillingen, vertelt verslaggever Jan Been.

'Ze overwegen nu om er meer water bij te spuiten, om zo de trillingen wat te reduceren. Dat werd tot nu toe niet gedaan.'

