Basketbalclubs luiden wederom de noodklok

'Het dient voor de wethouder de hoogste prioriteit te zijn om ervoor te zorgen dat de honderden BVG en Scylla sporters niet op straat komen te staan deze zomer', valt te lezen op de website van BV Scylla.

Rug tegen de muur

Thuishaven Corpushuis wordt op 1 juni van dit jaar definitief gesloten. De gemeente heeft tot dusver geen concrete oplossing voor de in totaal 500 leden. De basketbalverenigingen staan naar eigen zeggen met de rug tegen de muur. Sport50, de sportuitvoerder van de gemeente Groningen, zou in februari duidelijkheid geven over de beschikbare zaalruimte voor het nieuwe seizoen.

Het nieuwe sportcentrum Europapark biedt ook geen uitkomst. Er is voor de basketballers nu al geen capaciteit genoeg.

Voorstel: spelen op Suikerunieterrein

Beide clubs hebben zelf ook nagedacht over een oplossing. Zij stellen voor om een semi-permanente sporthal op het Suikerunieterrein te bouwen. Volgens hen kan het onderkomen binnen enkele maanden gebouwd worden. In september gaat de basketbalcompetitie weer van start.

Lees ook:

- Basketbalclubs voor komend seizoen uit de brand: 'Maar er blijft werk aan de winkel' (juni 2018)