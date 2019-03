Problemen bij kaartverkoop FC Groningen tegen sc Heerenveen (update)

De uitwedstrijd tegen sc Heerenveen is bij supporters van FC Groningen al jaren populair en ook dit jaar is het niet anders. Het geeft zelfs problemen bij de kaartverkoop, die inmiddels uitgesteld is.

Vrijdagmorgen om 09:00 gingen de kaarten in de verkoop. Er worden kaarten verkocht, maar al snel komen er problemen.



FC Groningen geeft op dat moment aan te maken te hebben met technische problemen: er wordt aan gewerkt.



Een uurtje later is de kaartverkoop stilgelegd. Het is dan ook niet meer mogelijk via verkooppunten kaarten te kopen.



Weer een uur later wordt de kaartverkoop weer opgestart, maar het gaat nog niet van een leien dakje.

'We balen er zelf ook van'

Persvoorlichter Richard van Elsacker zegt dat de toeloop een storing heeft veroorzaakt en weet nog niet wanneer de kaartverkoop het weer doet.

'We balen er zelf ook van, dit is heel vervelend. Maar we proberen het goed te doen en op dit moment kan ik nog niet zeggen wanneer dat weer kan.'

Update: kaartverkoop uitgesteld

FC Groningen meldt dat de kaartverkoop nu uitgesteld is tot minimaal 5 april.

In de tussentijd wordt gewerkt aan een sms-module die de toeloop moet reguleren. Deze is eerder ingezet bij de bekerfinale, aldus FC Groningen.

Op social media laten fans hun frustratie de vrije loop.