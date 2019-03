Contactverbod voor bejaarde stalker medewerkers Gasunie

Dat meldt RTV Drenthe.

Ook mag hij niet meer bij het hoofdkantoor in Groningen en bij het huis van een medewerker in een dorp in Zuidoost-Drenthe komen. Het verbod geldt voor twee jaar. Elke keer dat de man het overtreedt, krijgt hij 250 euro boete.



Man voelt zich bedrogen

De Drent vindt dat hij in 2009 te weinig schadevergoeding heeft gekregen voor gewasschade toen Gasunie een gasleiding aanlegde door een stuk grond dat hij gebruikte. Hij kreeg 25.000 euro, volgens Gasunie een ruime vergoeding. De bejaarde man is ervan overtuigd dat hij bedrogen is en eist een miljoen euro. Hij verloor een eerdere rechtszaak daarover bij de rechtbank in Groningen, maar het hoger beroep loopt nog.

Jarenlang dreigbrieven

Om zijn ongenoegen te uiten, stuurt hij al jarenlang dreigbrieven, naar het kantoor in Groningen, maar ook naar privéadressen van medewerkers. Dat doet hij niet alleen via de post, maar hij brengt ze af en toe ook zelf langs.

Vanwege de dreigementen voelen de medewerkers zich onveilig. De medewerker uit het Zuidoost-Drentse dorp op wie hij het de laatste tijd had voorzien, vertelde tijdens de rechtszaak dat zijn gezin erg bang is. Gasunie heeft een beveiligingscamera geregeld.



Eerder veroordeeld

In 2011 is de bejaarde man veroordeeld tot een boete voor het sturen van brieven met doodsbedreigingen naar een inmiddels gepensioneerde ex-medewerker. Ook hij heeft zijn huis laten beveiligen. Gasunie stapte nu naar de civiele rechter 'omdat het een keer afgelopen moet zijn', aldus de advocaat van de bedrijf dat aardgas transporteert. Ook hij wordt inmiddels op zijn kantoor lastig gevallen door de man uit Bronneger.

