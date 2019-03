Deze dag: Herestraat alleen voor voetgangers

De afsluiting van de Herestraat vond plaats, bijna tien jaar vóór het verkeerscirculatieplan in werking trad. Dat plan om het autoverkeer in de binnenstad drastisch aan banden te leggen was destijds revolutionair en omstreden. Het verkeer in de stad zou vastlopen. De afsluiting van de Herestraat kreeg met soortgelijke verwachtingen te maken.

Die verdwenen als sneeuw voor de zon, toen bleek dat winkeliers topomzetten draaiden. Het was meteen raak op de eerste dag, net als vandaag een zaterdag. Burgemeester Berger sloot om exact 11:30 uur de Herestraat voor alle rijverkeer. Daarmee opende hij het eerste 'voetgangersdomein'.

Berger hoopte dat het verkeer zich snel zou aanpassen aan de nieuwe situatie. En droomde hardop 'dat we nu al zouden beschikken over een paar parkeergarages, maar dat zal nog wel even duren.' Belangrijkste reden daarvoor: 'Iedereen wil ze bouwen, maar niemand wil ze exploiteren'.

De noodzaak om de belangrijkste winkelstraat tot voetgangersgebied om te vormen werd sterk gevoeld. Volgens Berger ging het om het 'behoud van onze binnenstad' en het voorkomen van een naderend 'verkeerstechnisch hartinfarct'.

Alles zat mee die zaterdag voor de winkeliers in de straat. Net als vandaag was het zonnig en de portemonnees van het winkelend publiek waren goed gevuld, want 'de mensen hadden net weer geld gebeurd en Pasen nadert.' Herestraatvoorzitter J. Barree zei het glunderend tegen de verslaggever van Nieuwsblad van het Noorden.

Ook de hoofdcommissaris van politie, Müller, is goed te spreken over de gevolgen voor de Groninger binnenstad: 'op het Zuiderdiep liep het naar mijn gevoel vaak beter dan normaal'. Verkeersdeskundige Kees Wildervanck heeft zelf nog op een 'knallende motor' - een 1 cilinder BMW - door de Herestraat gereden toen dat nog gewoon kon.

Hij ziet de afsluiting van de Herestraat als een opmaat naar het veelomvattende verkeerscirculatieplan. Herestraat winkelstraat, alleen toegankelijk voor voetgangers, het is zo sinds deze dag in de geschiedenis, 30 maart 1968.