'We zijn begonnen met zachte acties, maar er gaan harde acties komen'

Bewoners van de Van Eedenstraat in Groningen zijn helemaal klaar met de overlast door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Buurtbewoners zijn de afgelopen twee nachten in actie gekomen en een nieuwe actie staat op stapel.

De afgelopen nachten zijn er onder meer teksten op damwanden geschreven en is de bouwplaats van aannemer Herepoort afgesloten met een hangslot. 'We voelen ons gewoon in de maling genomen', zegt buurtbewoner Johan, die zijn achternaam niet wil prijsgeven. 'Ik heb deze week al twee nachten niet geslapen.'

Een bouwplaats werd afgesloten (Eigen foto)



De nachtelijke werkzaamheden zorgen voor veel ongenoegen. Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort laat desgevraagd weten dat er al meerdere keren is gesproken met de ontevreden bewoners.

Werk deels neerleggen

'Ze willen dat we het werk in de avonduren en de weekenden neerleggen, maar dat kan natuurlijk niet. Op die manier krijgen we het werk nooit af.' Kramer heeft op verzoek van de buurt een informatiebord laten plaatsen waarop een overzicht staat van de werkzaamheden die voor overlast kunnen zorgen.

Op de damwanden zijn leuzen aangebracht (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



Hotelovernachting

Ringwegaannemer Herepoort stelt onder bepaalde omstandigheden ook hotelkamers beschikbaar. Volgens bewoners van de Van Eedenstraat is daar inmiddels geen sprake meer van. Bert Kramer spreekt dat tegen.

'Mensen kunnen nog steeds in een hotel, maar dat kan alleen maar op nachten dat er ook sprake is van lawaai. Daarnaast moeten de woningen dan ook binnen de opgestelde contourenlijn liggen. We kunnen natuurlijk niet de hele stad in een hotel stoppen. Zo kan het dus zijn dat een deel van de wijk wel in een hotel kan en een ander deel niet. Je moet ergens een grens trekken.'

De Van Eedenstraat ligt pal aan de ring (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



De Van Eedenstraat ligt pal naast de ringweg. 'Ik betaal 700 euro huur per maand. Ik wil helemaal niet in een hotel slapen', zegt Johan. 'Ik wil gewoon woongenot. Waarom moet er pal voor onze woning een bouwplaats liggen? We zijn nu begonnen met zachte acties, maar er gaan harde acties komen.'

In slaap vallen

Actieleider Johan zegt dat kinderen uit de straat al meerdere keren op school in slaap zijn gevallen. 'Ook die kunnen niet slapen bij nachtelijke werkzaamheden. Ik slaap af en toe ook op het werk', zegt hij.

Nieuwe acties

Bert Kramer laat weten dat hij binnenkort weer in gesprek gaat met de mensen in de Van Eedenstraat. De bewoners gaan morgen overdag opnieuw actie voeren. 'Dat doen we rond vier uur. Hebben we er ook een barbecue bij, zo kunnen de mensen ook een hamburgertje eten.'

