Buijs: 'Wij gaan proberen de toto te verpesten'

Danny Buijs had afgelopen week een kleine groep spelers tot zijn beschikking vanwege verschillende spelers die voor hun nationale elftal waren opgeroepen. Vrijdag beschikt de trainer van FC Groningen pas over een volledige selectie.

'Ik heb gisteren nog zes á zeven jongens een dag vrij gegeven', zegt Buijs. 'Woensdagmiddag of woensdagavond zijn veel spelers pas op Schiphol geland.

'Na de wedstrijd tegen Den Haag zijn ze direct op het vliegtuig of in de auto gestapt om zich bij de verschillende nationale teams te melden. Daar zijn ze gelijk weer doorgegaan met trainen en wedstrijden spelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om die jongens een dag vrij te geven, helemaal omdat wij ook een heel druk programma voor de boeg hebben.'

Doan voor Japan

Ritsu Doan speelde afgelopen week twee wedstrijden met Japan. Volgens Buijs heeft de bondscoach rekening gehouden met het drukke programma van FC Groningen in de komende week.

'Hij is de laatste wedstrijd niet in de basis gestart. Ik heb niet direct contact met de bondscoach, maar dat was de reden die Doan kreeg van hem. Ik vind, helemaal omdat het om oefenwedstrijden ging, de bondscoach dat uitstekend gedaan heeft. Dat geldt ook voor Erwin van de Looi, bondcoach van Jong Oranje', aldus de trainer van FC Groningen.

'Je merkt wel aan Doan dat hij last heeft van de jetlag. Hij vindt het lastig om het slaapritme weer op te pakken', zegt de oefenmeester. Het tijdverschil tussen Japan en Nederland is acht uur.

Fitte selectie ondanks ziekte

Buijs werkt met een fitte selectie naar de wedstrijd tegen AZ toe. Toch was er deze week wel wat ziekte op de club. 'Jannik Pohl en Peter Hoekstra waren ziek, maar die zijn inmiddels weer op de club. Vandaag zijn Hennie Spijkerman en Ajden Hrustic ziek. Maar verder is iedereen fit', volgens Buijs.

'Bel Hassani gaat zowieso spelen tegen AZ.' Verder wil de trainer nog niks over de opstelling vertellen. 'Voor ons is het een uitdaging om het AZ moeilijk te maken. We gaan in ieder geval proberen om de toto te verpesten', besluit de trainer van FC Groningen.

