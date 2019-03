Horeca in Stad verandert: 'Wie zich niet onderscheidt, redt het niet'

Wil je in het centrum van Groningen wat eten of drinken? Dan zijn er tal van mogelijkheden. 'Hoe meer keus, hoe beter', zul je misschien denken. Maar teveel horecagelegenheden kunnen een centrum ook verzwakken.

Want hoe meer ondernemers de totale omzet op een dag immers moeten verdelen, hoe kleiner het bedrag waarmee ze het moeten doen.

Broodje bij de kapper

'Bij sommige kappers kun je tegenwoordig ook al een broodje of kop koffie krijgen. Die mensen komen vervolgens niet nog een keer bij mij lunchen', zegt Pascal.

Hij is mede-eigenaar van een restaurant in de Folkingestraat en stelt dat een overdaad aan horecagelegenheden in een te klein gebied funest kan zijn. 'In tien jaar tijd lijkt het aantal horecazaken wel te zijn verdubbeld', zegt hij.



Op tientallen kebab- en lunchzaken in een klein gebied zit niemand te wachten Pascal - Horeca-ondernemer in de Folkingestraat

'Westerhaven ontploft'

'Vooral aan de Westerhaven is het ontploft', gaat hij verder. Eerder bestierde hij daar een eetgelegenheid. 'Zaten daar destijds drie horecatentjes, nu zitten er tien', somt de ondernemer op.

Hij vindt dat de gemeente Groningen daar wel wat meer paal en perk aan zou mogen stellen. 'Op tientallen kebab- en lunchzaken in een klein gebied zit niemand te wachten. Hoe groter het aanbod is, hoe meer ondernemers zullen falen.'

Een horecalimiet kan volgens hem een oplossing bieden. 'En binnen die limiet moet je onderscheid maken. Dus in een klein gebied één pizzeria, één lunchroom en één café. Zoals het nu is, is het te chaotisch', is Pascal zijn mening.

Personeel

Martin, eigenaar en chef-kok van een eetcafé aan het Zuiderdiep, vindt het horeca-aanbod ook aan de hoge kant. 'Wat ik mij ook steeds afvraag is waar je al je horecapersoneel vandaan tovert, want daar is standaard gebrek aan.'

Toch heeft hij zich naar eigen zeggen nog geen moment zorgen gemaakt over teveel concurrentie. 'Aan het Zuiderdiep zitten we op een tripple A-locatie. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar beter als de bushaltes verdwijnen', blikt hij optimistisch vooruit.

Chef-kok Martin maakt zich in zijn eetcafé aan het Zuiderdiep geen zorgen over de toekomst (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)



Geen crisis meer

'Als ik naar de drukte in ons eetcafé kijk, kan ik wel stellen dat van een economische crisis geen sprake meer is', zegt Martin.

'Steeds meer mensen trekken eropuit om te lunchen en het wordt steeds drukker. De gemeente zou wel nauwkeuriger mogen kijken waar ze vergunningen voor afgeven. Je kunt tegenwoordig op elke straathoek wel koffie drinken, dat lijkt me wat teveel van het goede.'

Onderscheidend zijn

Iets verderop is Eddy, mede-eigenaar van een café aan het Zuiderdiep, eveneens positief gestemd. 'Ik ben van mening dat gerenommeerde bedrijven elke storm wel overleven', zegt hij.

Wie volgens hem onderscheidend is, zit altijd goed. 'Wij doen dat met onze gastvrijheid, ons assortiment en de combinatie van een café met eetgelegenheid', legt hij uit.



Diversiteit is nu heel belangrijk. Ga je daarin niet mee, dan mis je de boot Eddy - Horeca-ondernemer aan het Zuiderdiep

De ondernemer zag in de voorbije jaren veel zaken weggaan, maar daar kwam ook een boel voor terug. 'En ik zie dat niet direct als iets vervelends. Al die tentjes kunnen elkaar versterken, want waar het clustert, daar gaan mensen naartoe. Wie ergens in de stad wil eten of drinken, wil kunnen kiezen.'

Café-eigenaar Eddy zag het horecabeleid in Stad door de jaren heen veranderen (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)



Eddy zag de horeca in Groningen flink veranderen. 'Vijftien jaar geleden was het horecabeleid hier veel strenger. Er mocht alleen wat komen als er eerst wat zou vertrekken. Sindsdien worden die teugels wat minder strak aangetrokken. Diversiteit is nu heel belangrijk. Ga je daarin niet mee, dan mis je de boot. Gelukkig zijn wij eigenwijs genoeg om onze eigen koers te varen.'

Studenten bepalen het ritme

Als het op horeca in Groningen aankomt, komt de hoeveelheid koffietentjes in Stad snel ter sprake. Emile is manager van zo'n koffiezaak, in dit geval aan de Carolieweg.

Of hij zich zorgen maakt over de concurrentie? Hij schudt z'n hoofd, gevolgd door een brede glimlach. 'Wij profiteren juist van de grote hoeveelheid studenten in de stad. Zij zijn op zoek naar een geschikte werkplek en wij bieden die', zegt hij, terwijl hij naar de studenten in de zaak wijst.

Emile geeft aan dat zijn koffiezaak profiteert van Groningen als studentenstad (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)



'Al die laptops in de zaak hebben wel invloed op de sfeer, want die verandert', vertelt hij, terwijl je het getik op de toetsenborden in zijn zaak hoort. 'Desondanks hebben veel koffietentjes een eigen identiteit en dat geldt ook voor ons. We hebben vaste bezoekers, net als in onze vestiging in de Nieuwe Ebbingestraat.'



Dat klanten ons echt waarderen blijkt wel, want wij zijn niet het allergoedkoopste koffietentje Emile - Manager koffiezaak aan Carolieweg

'Ik kan me voorstellen dat dit onderwerp wel meer leeft in een straat als de Folkingestraat, waar wel veel dezelfde horecagelegenheden zitten', gaat hij verder.

'Ik zie onze klanten ook weleens in andere koffiezaken zitten, maar dat vind ik juist mooi omdat ze dan een referentiekader hebben. Onze klanten blijven komen, vooral vanwege het huiselijke en vertrouwde gevoel. Dat ze dat echt waarderen blijkt wel, want wij zijn niet het allergoedkoopste koffietentje.'

Kwaliteit waarborgen

Volgens Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club (GCC), is de huidige horecasamenstelling in het Groninger stadscentrum een optelsom van het creëren van een aantrekkelijke binnenstad en de veranderende functie daarvan.

'Het aantal retailers loopt al sinds 2007 terug en mensen gaan steeds vaker naar de stad voor de beleving en niet alleen om te shoppen. Er zijn ondernemers die daarop hun kans hebben gegrepen en nieuwe horecaconcepten zijn gestart', legt Bos uit.



Door het jonge publiek in Groningen worden ondernemers gedwongen om vernieuwend te denken Eric Bos - Voorzitter GCC

De GCC en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) streven bij monde van Bos naar een kwalitatieve binnenstad. 'Wie zich niet onderscheidt, redt het niet. En in Groningen barst het van de kwaliteit, kijk naar Mr. Mofongo of DOT, neem de kleinere zaken in de Oude Kijk in 't Jatstraat, maar ook de multiculturele zaken in de Nieuwe Ebbingestraat.'

GCC-voorzitter Eric Bos vindt dat de mengeling van horecaconcepten in Groningen intact moet blijven (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)



'Het verschil tussen Groningen en veel andere steden is de jonge bevolking, die veel buiten de deur komt en de binnenstad druk houdt. Door dat jonge publiek worden ondernemers gedwongen om vernieuwend te denken en dat zorgt voor een stad met een mooie mengeling van horecaconcepten. Dat moeten we intact houden.'

'Aan ondernemende gelukszoekers hebben we in Groningen niets', vindt Bos. 'Als horecaondernemer moet je van goede huize komen om je in het centrum van Groningen staande te houden. En dat kan alleen door kwaliteit te bieden.'

Place to be

De woorden van Bos worden kracht bijgezet door wethouder Paul de Rook (D66), die in de gemeente Groningen ook pleit voor een kwalitatief en gevarieerd horeca-aanbod in het stadscentrum.

'Als gemeente bieden we ruimte voor die kwaliteit, bovendien wegen we voortdurend af of de mix van ondernemingen goed genoeg is en het aanbod gevarieerd blijft.'

Wethouder Paul de Rook is voorstander van een kwalitatief en gevarieerd horeca-aanbod in Stad (Foto: D66 Groningen)



'Ik vind de kledingwinkel Jeans & Beans aan de Vismarkt een mooi voorbeeld. Daar kun je een kop koffie drinken, maar bieden ze ook wat extra's', stelt De Rook.

Volgens hem is dat ook nodig om als ondernemer te overleven. 'Shoppen is tegenwoordig van secundair belang; de binnenstad wordt meer een place to be. En daar past ook veel horeca bij', besluit de wethouder.

Lees ook:

- Huurprijzen voor winkeliers in hartje Stad dalen, maar hoe lang nog?

- 'Iedereen schreeuwt om medewerkers' in de horeca

- De verbazingwekkende opleving van de Groninger binnenstad (2017)