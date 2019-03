Zonnepark Duurkenakker stapje dichterbij: 'We wonen straks op een industrieterrein'

'Ja, we worden er moedeloos van', zegt een omwonende. 'We zijn er klaar mee', vult een ander aan. 'Slapeloze nachten heb ik ervan.'

Een 50 hectare groot zonnepark bij buurtschap Duurkenakker, tussen Muntendam en Meeden, is het zoveelste project dat in de buurt van hun huizen gerealiseerd moet worden.

Park stukje dichterbij

De gemeenteraad van Midden-Groningen bracht de komst van de panelen donderdagavond een stukje dichterbij, door een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de benodigde omgevingsvergunning.

Wel verwacht

Dat de gemeenteraad dat zou doen, hadden de omwonenden wel verwacht. Eigenlijk hebben ze nog maar één hoop: uitgekocht worden.

Want in de directe omgeving van hun huizen zijn al heel wat projecten gepland. Windmolens, bijvoorbeeld.

'En dan is de N33 ook nog eens verdubbeld, varen er straks grotere containerschepen door het A.G. Wildervanckkanaal en wordt er een stikstoffabriek gebouwd, waardoor het vrachtverkeer toeneemt.'

De druppel

De zonnepanelen zijn de spreekwoordelijke druppel. 'Nu lopen er nog reeën en vossen hier, het is het laatste stukje natuurgebied en dat gaat allemaal verloren.'

'De hele strook tussen Wildervank en de A7 is industriegebied. Alleen wij wonen er nog', zegt één van de bewoners. Ze wil, net als veel anderen, niet bij naam genoemd worden.

Rust en uitzicht

Andy Griek wil dat wel. Hij is destijds van Den Haag naar Groningen verhuisd vanwege de rust en het uitzicht. 'Het buurtschap is niet tegen groene energie, maar het is de opeenstapeling van alles. Groningen is zo groot, waarom moet dit allemaal bij ons in de achtertuin?'

Griek vervolgt: 'Ik zit nu ziek thuis. Ik durf niet te zeggen dat dit hier allemaal door komt, maar het speelt zeker mee.'

Uitkoop

De omwonenden willen dus uitgekocht worden en ze hopen dat de gemeente een bemiddelende rol gaat spelen. 'Iemand moet van bovenaf meekijken en met alle partijen samenwerken. Met Gasunie bijvoorbeeld of met Sunvest, dat het zonnepark mede-ontwikkelt.'

Reactie gemeente

Wethouder Jan-Jakob Boersma (ChristenUnie) van Midden-Groningen vindt dat de gemeente die begeleidende rol al heeft opgepakt. 'De gesprekken die de omwonenden met alle partijen als Gasunie en Sunvest voeren, daar zijn wij bij.'

Boersma zegt dat hij afgelopen maandag uitgebreid heeft gesproken met omwonenden. 'We moeten kijken of we voor die 'stapeling' goede maatregelen kunnen bedenken en we gaan met de initiatiefnemers praten over compensatie.'

