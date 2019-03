Welles-nietes-discussie over toekomst Memisevic; partijen praten maandag verder

Speelt Samir Memisevic ook in het seizoen 2019-2020 in het shirt van FC Groningen? (Foto: Jan Westman/Orange Pictures)

Voor algemeen directeur Hans Nijland bestaat er geen enkel misverstand over de situatie van de Bosniër, die in de zomer van 2016 werd overgenomen van FK Radnik Bijeljina.

'Hoe vaak sluiten wij wel niet contracten af waar zulke opties in zitten? Daar is binnen de club nog nooit discussie over geweest, een optie is een optie', stelt Nijland.

'We zijn aan het onderhandelen'

Memisevic wijst op zijn beurt naar zijn zaakwaarnemer, die de voorbije dagen in Moldavië zat. 'Voor zover ik weet is er nog geen deal en zijn we nog steeds aan het onderhandelen', zegt de verdediger, die - als het contract niet verlengd zou worden - na dit seizoen transfervrij een nieuwe club kan zoeken.

Intentie om te verlengen

Maandag neemt Nijland weer contact op met de zaakwaarnemer van Memisevic. 'Dan leggen we onze agenda's naast elkaar en maken we een afspraak. Ik heb altijd prima contact met hem gehad; het is dezelfde zaakwaarnemer als die van Kostic en Tadic. Hij is zelfs uitgenodigd voor mijn afscheidsreceptie.'

'Onze intentie is om het contract met één of twee jaar te verlengen', zegt hij. 'Zoals de vlag er nu bij hangt speelt Memisevic ook na de zomer nog voor Groningen. Of hij moet tussentijds verkocht worden.'

