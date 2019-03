Nieuwe single Swinder over liefde, eenzaamheid en ouderdom

Het heeft even geduurd maar in mei komt ie dan toch uit, Nosk, het nieuwe album van Swinder.

De Groningstalige band van Bas Schröder en consorten werkte zo'n drie jaar aan het album. Elke dag tot de naacht is de eerste single van Nosk en verschijnt dit weekend.

Band met writer's block

'Het duurde heel erg lang', beaamt Gijs van Veldhuizen (gitaar, toetsen) lachend. 'Maar het gaat om het resultaat en dat is heel erg goed.' In de jaren dat ze werkten aan de opvolger van hun succesvolle debuutalbum uit 2015 kampte de band met een writer's block, was er verdeeldheid over de muzikale richting en braken ze met Excelsior, hun platenlabel.

'Doodstil in de natuur'

Het nieuwe album Nosk, wat volgens K. ter Laan 'doodstil in de natuur' betekent, is opgenomen onder leiding van singer-songwriter Tim Knol. Gedeeltelijk in zijn studio in Hoorn en gedeeltelijk in Groningen. Hoe de plaat klinkt weten we half mei als de plaat in Vera in Groningen wordt gepresenteerd. Afgaande op de eerste single, Elke dag tot de naacht, zijn de verwachtingen hoog gespannen.

Zin om naar bed te gaan

'De single gaat over een oud omaatje dat haar man verloren heeft en daar heel verdrietig over is', begint Bas Schröder. ''s Nachts in bed droomt ze nog van hem daarom heeft ze iedere avond zin om naar bed te gaan zodat ze weer even samen zijn.' Schröder kwam op het idee tijdens een van zijn optredens. 'We spelen nog al eens voor bejaarden en iemand uit het publiek vertelde me het verhaal. Ik dacht daar zit wel een liedje in.'

Koortsige, halve nachten

Bij de eerste single zit een bijzondere videoclip. 'Ik ben een tijdje terug vader geworden,' vertelt Van Veldhuizen over het ontstaan van de clip. 'Ik had heel veel koortsige, halve nachten en toen kwam ik op het idee om een animatie te maken, eentje waarbij je kan zien dat de poppetjes door mensen worden bewogen.' Het filmpje werd gemaakt door Anne Mérat, Sebastiaan van den Brink en Frank Boxman.

Album presentatie in Vera

De nieuwe single van Swinder is vanaf dit weekend onder meer te beluisteren via Spotify. Het album Nosk wordt vrijdag 17 mei gepresenteerd in Vera in Groningen.