Vogelkijkhut Marumerlage: plan van leerlingen toch nog gerealiseerd

In natuurgebied Marumerlage bij Marum is vrijdagmiddag een gloednieuwe vogelkijkhut in gebruik genomen.

De kijkhut is deels ontworpen door leerlingen van scholengemeenschap De Borgen in Leek. Vier jaar geleden maakten zij in hun technasium-lessen verschillende ontwerpen. Een aantal elementen daaruit zijn terug te vinden in de hut.

Lang stil gebleven

Marieke de Boer van Staatsbosbeheer: 'Het was een groot aantal verschillende ontwerpen die destijds zijn gemaakt. We hebben ze toen ook nog geëxposeerd in het gemeentehuis van Marum. Daarna bleef het lang stil en dat had te maken met de financiering van de hut. Uiteindelijk is het goed gekomen met het geld en daarom is het des te mooier dat hij er nu staat op een prachtige plek in een nieuw natuurgebied.'

Geen dak

De vogelkijkhut staat op een verhoging in het veld en heeft twee etages. Met een wenteltrap kom je op het bovenste deel van waaruit je ruim zicht hebt op de omgeving. Een dak, wat de leerlingen wél in hun ontwerp hadden opgenomen, heeft de kijkhut niet.

