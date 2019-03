Maken van mammogram minder pijnlijk, vooral voor vrouwen met kleine borsten

Het Borstcentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft nieuwe apparatuur, waardoor het maken van een mammogram minder pijnlijk is voor de patiënt.

Het nieuwe röntgenapparaat heeft gebogen drukplaten, die de vorm van de borst volgen.

Minder druk en pijn

'Zo wordt de druk op de borst gelijkmatiger verdeeld en hebben patiënten aantoonbaar minder pijn', vertelt radioloog Pieter Ott. 'Bovendien zijn markeringen aangebracht op de drukplaat. Daardoor kan beter worden ingeschat welke kracht nodig is om de borst samen te drukken voor de foto. Vooral vrouwen met kleine borsten kregen veel te veel druk en hadden pijn. Zij merken nu duidelijk een verschil.'

Biopsie

Ook het doen van een biopsie is patiëntvriendelijker geworden. 'Dat afnemen van weefsel uit de borst gaat met behulp van röntgen. Nu hebben we een nieuw apparaat dat bij het nemen van elk weefselhapje een foto maakt. Daardoor is er veel minder weefsel nodig en is er minder kans op bloedingen. De vrouwen hoeven ook niet meer zo lang stil te liggen en tussendoor naar een mammograaf te gaan om een foto te laten maken.'

Jaarlijks worden 3700 patiënten met een verdenking op borstkanker doorverwezen naar het Martini Borstcentrum. Dat is daarmee het grootste borstcentrum van Noord-Nederland. Ongeveer tien procent van die doorverwezen patiënten krijgt de diagnose borstkanker.