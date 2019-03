Politie krijgt twee tips over dreigbrief aan windmolenondernemer

De politie heeft twee tips gekregen over de dreigbrief die is bezorgd bij wegenbouwer Avitec uit Nieuw-Buinen. Avitec was betrokken bij de aanleg van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, langs de Gronings-Drentse grens.

Na de ontvangst van de dreigbrief besloot de ondernemer zich terug te trekken uit dat project.

De politie riep woensdag mensen op om zich te melden als ze meer weten over de bedreiging. 'Tot op dit moment zult u misschien gedacht hebben: dat ga ik maar niet delen, anders krijg ik gedoe', zei de politie in een videoboodschap, die via social media verspreid is.

'Maar gezien de strafbare feiten die gepleegd worden en de ernst en de omvang daarvan, willen we u nadrukkelijk verzoeken om deze informatie met ons te delen. Deze strafbare feiten, die moeten stoppen! We hebben elkaar daarbij echt nodig.'

Deze oproep heeft dus twee tips opgeleverd. Hoe bruikbaar deze zijn, is niet bekend.

Rechercheteam

Naast de ondernemer uit Nieuw-Buinen is ook gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen bedreigd. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet en er werken twintig rechercheurs aan het onderzoek. Die worden ondersteund door nog eens zeventig agenten. In een video legt de politie uit hoe het rechercheteam eruit ziet en wat het doet.

