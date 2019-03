Hoge onderscheiding voor Marumer hoogleraar Jeff de Hosson

Professor doctor Jeff De Hosson uit Marum is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De onderscheiding werd uitgereikt na de afscheidsrede van De Hosson in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier spelde de bijbehorende versierselen op.

In top drie beste wetenschappers

De Hosson (1950) is hoogleraar Technische Natuurkunde op het gebied van Materiaalkunde. Vier decennia lang heeft hij zich ingezet voor innovatief technisch-wetenschappelijk onderzoek, bestuurlijke activiteiten en onderwijs. Op de jonge leeftijd van 27 jaar werd hij door de Kroon benoemd tot hoogleraar.

De Hosson wordt in zijn vakgebied gerekend tot de drie beste wetenschappers wereldwijd. Het wetenschappelijke werk van De Hosson is in vele vaktijdschriften gepubliceerd.