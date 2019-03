Louter regioproducten in Leekster Food Factory: 'Een uniek concept'

In Leek komt een nieuwe fabriek die complete maaltijden van uitsluitend producten uit de regio gaat maken. De maaltijden worden in eerste instantie verkocht aan grote instellingen in Noord-Nederland, zoals ziekenhuizen en zorginstellingen.

De zogeheten The Food Factory haalt ingrediënten bij boeren en tuinders uit de regio. De agrariërs gaan zich daarvoor verenigen in verschillende voedselcoöperaties.

Samenwerking agrariërs en natuurbeheerders

'We zijn hier drie á vier jaar geleden mee begonnen en het is echt wel een uniek concept, dat is gestart als samenwerking tussen agrariërs en natuurbeheerders. Van alles uit deze streek is in deze coöperatie verenigd', legt Erik Veldwiesch van Gebiedscoöperatie Westerkwartier uit.

Het idee voor een fabriek die louter maaltijden van regioproducten produceert, startte met de vraag waarom het huidige voedsel eigenlijk vooral uit allerlei andere landen komt. 'Ons voedsel komt van over de hele wereld, maar die hele toegevoegde waarde zien we niet meer terug in de eigen regio en daardoor wordt er weinig geld aan verdiend.'

Eigen beheer

'De vraag die wij ons daarop stelden is: kunnen we zo'n hele keten in eigen beheer krijgen in de eigen regio? Er zijn al kleinere voorbeelden waarbij natuurbeheerders met agrariërs samenwerken, zoals rondom het Schildmeer. Wij proberen het een stap hoger te krijgen en grote keukens in Groningen te bevoorraden.'

'Dat proberen we door meer massa te creëren en dat lukt niet in je eentje, maar wel met meer mensen. Dat is de coöperatieve gedachte', stelt Veldwiesch.

'Goede ontwikkeling'

Rolf Rozema uit Niezijl is één van de agrariërs die aan het project meewerkt. 'Mensen willen graag producten uit de buurt en als dat op deze manier invulling kan krijgen, is dat een goede ontwikkeling. Transparantie van het product wordt nu inzichtelijker en dat is prettig voor de consument. Wat het voor mij oplevert is nog even afwachten, maar dat gaat komen. De condities en voorwaarden moeten nog ter sprake komen.'

Stip op de horizon

Met The Food Factory hoopt Veldwiesch de verwerking van producten weer in de eigen regio te krijgen. 'Waar we ook op gaan letten, is dat we een eerlijke prijs voor de producten krijgen, anders dan het op de huidige markt gaat. Al het voedsel naar de regio halen is misschien een utopie, maar we zijn ambitieus en zetten graag een stip op de horizon.'

Een congres dat vrijdag plaatsvond in Zevenhuizen zorgde ervoor dat de eerste bouwstenen voor het concept gelegd kunnen worden. Veldwiesch: 'Op het congres is bekendgemaakt dat er investeerders voor het concept zijn. Nu gaan we dit verder ontwikkelen en kijken we hoever we kunnen komen.'