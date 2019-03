Container met gevaarlijke stoffen van MSC Zoë gevonden

De container is gevonden op Duits grondgebied, laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten.

De tweede container met gevaarlijke stoffen is nog niet gevonden. Daarin zitten lithium-ion batterijen.

342 containers

In totaal verloor het schip 342 containers waarvan naar schatting twee derde in het Nederlandse deel van de Noordzee is terechtgekomen, schrijft de minister aan de Kamer. De rest ligt in Duitse wateren.

