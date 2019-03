Onderzoek naar effect van 'containerplastic' op zeeleven

Gekeken wordt of en hoe de plastic deeltjes worden opgenomen door het zeeleven en waar het plastic terechtkomt. Het onderzoek wordt gedaan door onder meer Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat. Dat meldt de NOS.

Gevolgen voor het ecosysteem

De eerste onderzoeken zijn al begonnen, zegt coördinator Martin Baptist van Wageningen Marine Research. 'We houden de vinger aan de pols van de Waddenzee. Er is een ramp gebeurd met de MSC Zoë. Heel veel containers zijn in zee gekomen, met heel veel voorwerpen waaronder plastic. De overheid is bezorgd. Ze wil weten of er gevolgen zijn voor het ecosysteem van de Waddenzee.'

Wageningen Marine Research, een onderdeel van de universiteit in Wageningen, doet verschillende onderzoeken naar de invloed van plastic op het zeeleven. Zo worden mosselbanken onderzocht op de aanwezigheid van plastic. Bij dode stormvogels, eidereenden en zeehonden wordt gekeken of ze plastic in zich hebben.

Detectivewerk

Daarnaast krijgen de onderzoekers het komend jaar zo'n negenduizend vissen van vissers met wie ze samenwerken. Bij de vissen wordt gekeken of er plastic in zit. Daarbij letten ze ook op een speciaal type plastic, zegt Baptist. 'In een container van de MSC Zoë zaten halve millimeter grote microbeads die nog moeten worden opgeblazen tot piepschuim. Als je dat soort microbeads vindt, dan is de kans heel erg groot dat ze van de Zoë afkomstig zijn. Op die manier doen we een stukje detectivewerk om te kijken of de plastics die we vinden, zijn te herleiden tot de Zoë.'

Voedsel

Schiermonnikoog is één van de eilanden waar afval uit de zeecontainers is aangespoeld. Waren dat de eerste maanden vooral grote spullen, zoals tuinstoelen, speelgoed en auto-onderdelen, nu kampt het eiland met miljoenen plastic korreltjes.

Boswachter Cynthia Borras rijdt dagelijks over het strand om afval op te ruimen. 'Maar hoe moet je die kleine korreltjes opruimen? Zelfs met een pincet is dat onmogelijk werk. En kijk, ze worden gewoon door de wind weggeblazen naar de vegetatie.'

Of dieren het plastic eten, weet Borras niet. Dat moet onderzoek uitwijzen. 'Plastic hoort hier niet te liggen. Die korreltjes vergaan langzamerhand. Die veranderen van kleur en vorm en krijgen een andere geur. Dieren kunnen het aanzien voor voedsel.'