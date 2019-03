'Zeekoeten stierven door verhongering'

Ongeveer twintigduizend zeekoeten lieten het leven. Ze waren niet ziek en in de magen van de vogels zijn geen grote hoeveelheden plastic of gif aangetroffen. De universiteiten van Utrecht en Wageningen hebben 139 zeekoeten onderzocht.

Jonge, zwakke vogels

De meeste vogels bleken nog geen half jaar oud. Het was een moeilijk broedseizoen voor de vogels. 'Het is aannemelijk dat veel van de jonge vogels al zwak waren toen zij de kolonie verlieten', aldus het ministerie.

Ongeveer op hetzelfde moment dat de vogels op de kust werden aangetroffen, verloor het schip MSC Zoë ten noorden van de Wadden 342 containers. Er werd gespeculeerd over een mogelijk verband met de dode zeekoeten, maar dat blijkt er dus niet te zijn.

Niet uitzonderlijk

Zeevogelonderzoeker Kees Camphuysen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee zei afgelopen zondag al in het radioprogramma Vroege Vogels dat hij niet denkt dat de zeekoeten het slachtoffer zijn geworden van de ramp met containerschip MSC Zoë.

Volgens hem was de sterfte van zeekoeten niet uitzonderlijk. 'Zeekoeten zitten in de zomer in kolonies in Engeland en Schotland. In de herfst trekken ze de Noordzee op. Op volle zee hebben ze het af en toe moeilijk en daar vindt massale sterfte plaats. In november beginnen de vogels dan te stranden. Niet altijd in Nederland; soms ook in bijvoorbeeld Engeland of Ierland. In april spoelen dan de laatste zeekoeten aan.'

Lees ook:

- 'Sterfte zeekoeten heeft niets te maken met containerramp'

- Ruim twintigduizend zeekoeten bezweken: 'Kan zijn dat container lekt'