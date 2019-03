Expeditie Grunnen bezoekt het Spoorwegmuseum

Onliner Marthijs Veldthuis vraagt het zich altijd af als hij in de trein zit van Groningen naar Hoogezand: 'Wat doen die oude treinstellen langs het spoor?' Het Spoorwegmuseum weet Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers te vertellen. Reden genoeg even een kijkje te nemen.

'Het lijkt wel een sprookjesbos met treinen', zegt Leonie tegen haar team. Overal zijn sporen te zien van treinen, slagbomen en heel veel bordjes.

De passie van zijn vrouw

Lammert Buivenga woont in de markante blokwachterswoning langs de spoorlijn en dus midden in het museum. Treinen waren de grote passie van zijn vrouw Riekje, die vijf jaar geleden is overleden. 'Ze wilde altijd machinist worden, maar toen mochten vrouwen dat niet', om toch haar passie door te zetten is ze gaan verzamelen.

Urn in de locomotief

De laatste wens van Riekje was dat haar urn in een van de locomotieven zou staan en dat is nu haar laatste rustplek. 'Ik zet het museum door, mensen willen deze spullen wel kopen, maar dit gaat hier nooit meer weg', zegt Lammert.



Open Monumentendag

Lammert's zoon, Erik, staat zijn vader bij met het spoormuseum: 'Zo lang als ik leef blijft het zo.' Mocht je nieuwsgierig zijn geworden: het Spoorwegmuseum is één dag in het jaar open tijdens Open Monumentendag.

