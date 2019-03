Live: rustige openingfase bij AZ -FC Groningen

FC Groningen neemt het vanavond in Noord-Holland op tegen AZ. Oftewel de clash tussen de twee best presterende ploegen in het kalenderjaar 2019.

De groen-witten zijn dankzij zeven ongeslagen duels op rij gestegen naar de achtste plaats in de eredivisie met 35 punten. De achterstand op het één plaats hoger bivakkerende Heracles Almelo is vier punten.

Winst tegen ADO

Groningen won voor de interlandperiode op eigen veld met 1-0 van ADO Den Haag. Het winnende doelpunt kwam op naam van Lex Immers die de bal achter zijn eigen doelman wist te werken.

AZ stabiel

De Alkmaarders beleven wederom een stabiel seizoen en staan vierde op de ranglijst. AZ hijgt Feyenoord nadrukkelijk in de nek. Beide ploegen hebben in de strijd om de derde plek 47 punten, het doelsaldo van beide ploegen is zelfs gelijk alleen hebben de Rotterdammers iets meer goals gemaakt: 55 om 52.

Goede gevoel

De heenwedstrijd in Groningen eindigde in 1-3 voor de ploeg van scheidend coach John van den Brom. Ajdin Hrustic kreeg in dit duel een rode kaart (twee keer geel). Welke ploeg weet het goede gevoel behouden in de 26e speelronde van de eredivisie? Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Bruns, Memisevic, Reis, Bel Hassani; Doan, Mahi.

AZ (4-3-3)

Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsø, Til, Maher; Stengs, Seuntjens, Idrissi.

Scheidsrechter: Pol van Boekel

#azgro