Warming-up: AZ - FC Groningen

Een topper van jewelste als je naar de resultaten van de tweede seizoenshelft kijkt. De nummer één tegen de nummer twee. Groningen haalde na de winter al twintig punten, vijf meer dan in de eerste seizoenshelft.

AZ pakte twee puntjes meer en wist de laatste wedstrijd zelfs van een top-drie club te winnen. Een unicum voor de ploeg van scheidend coach John van den Brom. In Alkmaar werd Ajax met 1-0 verslagen door een doelpunt van Guus Til.

De vorm: FC Groningen

Het gaat goed met FC Groningen. Zoals hierboven beschreven pakte FC Groningen al vijf punten meer dan in de eerste seizoenshelft. In de winterstop sprak Danny Buijs met zijn team de doelstelling uit om zo snel mogelijk zeven wedstrijden te winnen. De gedachte daarachter was dat Groningen dan waarschijnlijk wel veilig moest zijn, want in de winter waren er nog grote degradatiezorgen. Nu, met nog acht wedstrijden te gaan, kan die doelstelling al gehaald worden. Want FC Groningen won na de winterstop al zes wedstrijden.

Matige productie

Het scorend vermogen is één van de weinige zorgenkindjes voor FC Groningen. Helemaal in uitwedstrijden is de productie matig. De laatste keer dat de ploeg van Danny Buijs buiten Groningen een doelpunt maakte was begin februari in de uitwedstrijd tegen Willem II. De laatste twee uitwedstrijden (Utrecht en NAC) werd er niet gescoord.

Gesloten deuren

Buijs besloot om deze week, voor het eerst in de clubhistorie, twee keer achter gesloten deuren te trainen. De oefenmeester vond dat nodig om zich zo in alle rust voor te kunnen bereiden op de wedstrijd van vanavond. Dat kon hij gisteren pas voor het eerst doen met een volledige selectie. Vanwege alle interlands sloten onder andere Memisevic, Doan, Sierhuis en Reis vrijdag pas weer aan bij de selectie.

De vorm: AZ

Net als FC Groningen presteert de ploeg van trainer John van de Brom dus ook uitstekend na de winterstop. Door de overwinning tegen Ajax in de laatste wedstrijd heeft AZ al 22 punten verzameld na de winterstop. Guus Til is de man in vorm voor de thuisploeg. De aanvaller scoorde de laatste drie thuisduels en is zijn dipje van voor de winter helemaal te boven.

Gevecht om derde plaats

De ploeg van John van den Brom strijdt volop om de derde plaats met Feyenoord. Beide teams hebben 47 punten, maar de Rotterdammers hebben een beter doelsaldo. AZ scoorde dit seizoen al 52 keer, waar Groningen slechts 31 keer het net wist te vinden.

Waar moeten we op letten?

Het sterkste onderdeel van FC Groningen is de verdediging. Sergio Padt hield na de winterstop al vijf keer zijn doel schoon en heeft inmiddels zijn eigen record gebroken. Dit seizoen hield de doelman al negen keer de nul. Eén keer meer dan zijn record van acht clean sheets.

Achterin zit het dus wel goed, maar het voetballende gedeelte laat toch nog vaak te wensen over. Daarom had Buijs er tegen ADO voor gekozen om Bel Hassani naast Reis te zetten, omdat hij hoopte dat er daardoor meer voetbal vanuit het middenveld zou komen.

Mislukt experiment

Dat experiment mislukte, waardoor het waarschijnlijk is dat Memisevic vandaag weer op die plek staat en Chabot terugkeert in het hart van de verdediging. Je ziet dat er dan te vaak de lange bal wordt gespeeld, dat hoeft geen probleem te zijn, als je daarop goed anticipeert.

Verder zou het voor Groningen prettig zijn om weer eens een doelpunt in een uitwedstrijd te produceren. Het is al meer dan 200 minuten geleden dat FC Groningen zelf een goal maakte. Tegen ADO was Lex Immers de (eigen)doelpuntenmaker, waardoor de punten toch in Groningen bleven.

Historie

FC Groningen en AZ stonden negenentwintig keer eerder tegenover elkaar in Alkmaar voor een eredivisiewedstrijd. AZ won maar liefst vijftien keer, tien keer werd het gelijk en vier keer stapte FC Groningen als winnaar van het veld.

Laatste winst FC

De laatste keer dat FC Groningen in Alkmaar won was in 2013. Dankzij een doelpunt van Andraz Kirm werd het toen 0-1. In de goal bij FC Groningen stond toen Marco Bizot, die vanavond bij de thuisclub onder de lat staat.

Blessure en opstelling

Hrustic (ziek). Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic, Bel Hassani, Doan; Sierhuis en Mahi.