Sloop Zandplatenbuurt hakt erin: 'Dit slaat in als een bom'

De sloop- en nieuwbouwplannen voor de Zandplatenbuurt Noord in Delfzijl hakken er bij de bewoners in. 'Ik vind het echt verschrikkelijk', reageert een van de bewoners.

De vrouw woont al jaren in de buurt en heeft in Delfzijl-Noord al een grote herstructurering meegemaakt. 'En nu moet je weer verkassen', zegt ze. 'We wonen hier heel fijn in een leuke buurt. Hier is sociale cohesie, dat ben je straks kwijt. Ik heb er geen woorden voor...'

In plukjes verspreid?

Een andere huurder maakt zich ook zorgen om haar omgeving. 'Mijn buren en ik willen heel graag naast elkaar blijven wonen', zegt ze tijdens de versterkingsbijeenkomst van woningcorporatie Acantus. 'Kan dat straks nog wel? Of worden we in plukjes verspreid?'

De woonlasten zijn voor de huurders van Acantus ook een punt van aandacht. Want nieuwe huizen betekenen meestal een hogere huurprijs. Directeur Anita Tijsma van Acantus geeft aan dat de huurprijs de komende jaren niet zal stijgen en dat de totale woonlasten (huur + energierekening) ook na de nieuwbouw in niet omhoog gaan.

Andere vragen

Bij de woningeigenaren spelen andere vragen. Zij willen bijvoorbeeld meer weten over de waarde van hun woning en hoe de nieuwbouw er uit komt te zien. Of hoe het zit met de hypotheek.

Volgens burgemeester Gerard Beukema is het de bedoeling dat mensen hun huidige hypotheek 'gewoon mee kunnen nemen' naar hun nieuwe huis, mits ze niet voor uitbreiding of extra's gaan. 'Maar daar gaan we met elke eigenaar over in gesprek', zegt hij.

Heftig nieuws

In de Zandplatenbuurt is een Belangenvereniging Versterking opgericht. Wim Baas is een van de gezichten van die club. Hij kan zich goed voorstellen dat het nieuws heftig is voor de bewoners.

'Dit is gigantisch', zegt hij. 'Veel mensen wonen hier al heel lang. Ze wonen er naar hun zin, voelen zich er happy. Daar ga je inbreuk op maken. Dat slaat in als een bom.'

Nieuwe buurt

Baas verwacht niet dat de Zandplatenbuurt hetzelfde blijft. 'Ik denk dat een deel van de huizen hier herbouwd wordt, maar dat er ook een groot deel ergens anders terug wordt gebouwd. Hier zal dan een nieuwe buurt ontstaan.'

Lees ook:

- Versterking in Delfzijl-Noord: honderden woningen tegen de vlakte