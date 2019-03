Jong FC Groningen verlengt ongeslagen reeks in Harkema

De groen-witten wonnen na de winterstop zeven keer en speelden vier keer gelijk. In Friesland kwam Harkemase Boys in de negende minuut op voorsprong. Een overtreding in het strafschopgebied van Kellian van der Kaap ten opzichte van Pier Veldman werd door de scheidsrechter beoordeeld als strafschop. Een zware beslissing, want de schouderduw van de aanvoerder van Jong FC Groningen leek legitiem.

Buitenkansje

Jesse Renken maakte gebruik van dit buitenkansje en stuurde doelman Jan Hoekstra de verkeerde hoek in. Tien minuten voor de pauze kwamen de gasten op gelijke hoogte. Michael Breij was de doelpuntenmaker.

Uitblinker Hoekstra

Na de onderbreking waren de betere kansen voor de thuisploeg. Hoekstra manifesteerde zich als uitblinker bij de bezoekers door afstandsschoten van Pier Veldman en Jesse Renken met spectaculaire reddingen uit zijn doel te houden. Vlak voor tijd schoot Henny Bouius namens Harkemase Boys uit kansrijke positie nog hoog over.

Stand en programma

Jong FC Groningen blijft vijfde in de derde divisie met 46 punten uit 27 duels. Volgende week zaterdag neemt de ploeg van coach Arts het op tegen Ajax amateurs. Dit duel begint om 14.30 uur op Sportpark Corpus den Hoorn.

