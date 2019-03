Afgelopen: Lycurgus - Dynamo 3-0

Wytze Kooistra legt aan voor een smash tegen Dynamo in MartiniPlaza archieffoto (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus spelen zaterdagavond een belangrijke wedstrijd in de kampioenspoule. De Groningers nemen het in MartiniPlaza op tegen concurrent Draisma Dynamo. Het duel is live te zien bij RTV Noord.

Beide ploegen staan, met nog drie wedstrijden te gaan, bovenaan in de kampioenspoule met twintig punten. Achterhoek Orion staat daar net onder met negentien punten.



Mooie duels

Eerder vocht de ploeg van coach Arjan Taaij al mooie duels uit met de formatie van coach Redbad Strikwerda. Zo verloren de Groningers de bekerfinale van de Apeldoorners met 1-3. Later won Lycurgus in de kampioenspoule wel weer nipt van Dynamo. Het werd 2-3 in Apeldoorn.



Live

Het duel begint om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door Henk Elderman en Peter Barla. Karel-Jan Buurke doet live verslag van dit duel in het radioprogramma FC Groningen Live.