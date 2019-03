Expeditie Grunnen viert Koerdisch nieuwjaar in Wedde

Nieuwjaarsdag ligt alweer ver achter ons, maar in Wedde wordt vandaag Koerdisch nieuwjaar gevierd. In het dorpshuis wordt vandaag voor honderd mensen gekookt. Na het eten natuurlijk nog baklava toe en dan kan het feest écht beginnen.

Maar dat is niet het enige wat het team van Expeditie gezien heeft vandaag. Net als altijd wordt de hele provincie doorgereisd.

Ook in Expeditie Grunnen

- Spoorwegmuseum

- Versterking in Delfzijl-Noord: honderden woningen tegen de vlakte

- De ruïnes van Lady Smith

- Protest tegen de zuidelijke ringweg

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!