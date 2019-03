Lycurgus verslaat Dynamo en zet grote stap richting finale

Sfeerbeeld van het duel tussen Lycurgus en Dynamo in MartiniPlaza archieffoto (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond een belangrijke stap gezet richting de finale om de landstitel. De Groningers wonnen in MartiniPlaza met 3-0 van concurrent Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

Lycurgus begon erg sterk aan de wedstrijd voor een kleine 1.300 toeschouwers in MartiniPlaza. De eerste set eindigde in maar liefst 25-11.



Meer spanning

Het tweede en derde bedrijf waren spannender. De tweede set eindigde in 25-23. De derde set werd met 25-22 gewonnen door Lycurgus.



Onderling

Eerder vocht de ploeg van coach Arjan Taaij al mooie duels uit met de formatie van coach Redbad Strikwerda. Zo verloren de Groningers de bekerfinale van de Apeldoorners met 1-3. Later won Lycurgus in de kampioenspoule wel weer nipt van Dynamo. Het werd 2-3 in Apeldoorn.



Stand

Lycurgus staat aan kop in de kampioenspoule en heeft, met nog twee duels te gaan, 23 punten. Dynamo heeft drie punten minder.



Programma

Lycurgus moet nog twee duels spelen in de kampioenspoule. Uit tegen Zaanstad en thuis tegen Taurus uit Houten.