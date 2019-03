Vlaar maakt met winnende kopbal einde aan ongeslagen reeks van FC Groningen

Door de overwinning van Willem II tegen Fortuna Sittard (3-2) en Heerenveen vs Excelsior (1-0) zakt de ploeg van coach Danny Buijs naar de tiende plaats op de ranglijst met 35 punten uit 27 duels. Aanstaande dinsdag wacht de thuiswedstrijd tegen laagvlieger De Graafschap. Voor deze nederlaag waren de groen-witten zeven duels op rij zonder nederlaag gebleven.

Winnende goal

De winnende treffer kwam uit het niets. AZ had wel meer balbezit, maar dwong weinig af. Het doelpunt viel uit een corner. Stengs bracht de bal goed voor, Vlaar was ongedekt en kopte de bal in het doel. Padt kon de treffer net niet voorkomen.

Weinig kansen

Beide ploegen wisten in de eerste helft weinig grote kansen af te dwingen. Seuntjens leek in de eerste helft op weg naar de openingstreffer na een mooie steekpass van Stengs, maar Padt doorzag deze actie in de 22e minuut en greep precies op het goede moment in.

Venijnig schot

Doan liet vervolgens drie minuten later een venijnig schot los op de goal van AZ die met een uiterste krachtsinspanning door Bizot uit de hoek werd getikt. In de tweede helft was de thuisploeg het dichtst bij een doelpunt.

Idrissi mist

Mahi speelde de bal zomaar in de voeten van de thuisploeg. Idrissi kon ervandoor, passeerde Zeefuik en Padt maar was in een moeilijke hoek terecht gekomen en schoof de bal in het zijnet.

Nederlaag

Na de treffer van Vlaar probeerde Groningen nog aan te dringen met invaller Sierhuis er als extra aanvaller bij. De gasten wisten echter geen kansen uit te spelen, een afstandsschot van Bel Hassani ging nog een meter naast, en moesten met een kleine nederlaag de terugreis aanvaarden.

