Van de Kamp: 'Ik sta nog helemaal te stuiteren'

Auke van de Kamp, in het witte shirt met nummer 5, tikt de bal over het blok van Dynamo (Foto: JK Beeld)

Lycurgus-speler Auke van de Kamp was enorm blij met de 3-0 zege tegen Dynamo. 'Het ging er wel om, nu maken we een hele grote stap richting de finale.'

De ontlading bij Van de Kamp was groot. 'Het was ook een beetje oud zeer. We wouden revanchen nemen voor de verloren bekerfinale. Ik had zelf ook meer spanning dan normaal, moest eerst even een balletje tegen de grond te slaan om los te komen'.

Bovenop

'Wij zaten er vanaf het begin af aan bovenop, zij maakten heel veel fouten. Serverend gaven wij heel veel druk tegenover geen enkele pressie van Dynamo. Dan wordt het een hele makkelijke wedstrijd eigenlijk'.

Finale binnen handbereik

De finale lijkt nu binnen handbereik voor de Groningers. 'We moeten het nog wel even regelen haha. Op papier moet het te doen zijn, het enige risico is nu nog onderschatting. We hebben vorige keer ook verloren van Zaanstad, daar moeten we nu van winnen. Daar heb ik mijn hoofd nu al wel bij', besluit Van de Kamp.

Trots

Lycurgus-coach Arjan Taaij was vooral trots op zijn ploeg. 'We moesten het maar 'even' doen, op alle fronten vond ik ons erg scherp. Blokkerend, serverend. Er zat veel lef en overtuiging in. Het vertrouwen straalde er wel vanaf'.

Geen extra prikkel

Taaij voelde niet extra prikkels omdat er nu van Dynamo werd gewonnen. 'Het blijft mooi om zo'n topwedstrijd te winnen. Ik ben niet zo sentimenteel op dat gebied. We hebben een grote stap gezet richting de finale. Dit was de wedstrijd om het te doen. We moeten ons nit rijk rekenen', waarschuwt Taaij.