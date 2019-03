Buijs: 'Onbegrijpelijk dat we hun beste kopper drie meter ruimte geven'

Te Wierik: 'Ik kreeg last van mijn hamstring. Laten we hopen dat het meevalt'

FC Groningen-trainer Danny Buijs baalde dat zijn ploeg door één moment van onachtzaamheid in de dekking een punt had verspeeld. 'We hebben verdedigend weinig weggegeven. Heel pijnlijk dat uit een corner de tegengoal valt'.

Buijs was vooral boos over de manier waarop de goal van Ron Vlaar viel. 'Zij draaien een corner voor ons doel en wij laten hun beste kopper drie meter vrij om binnen te knikken. Dat kan ik niet begrijpen', aldus een teleurgestelde Buijs.

Weinig afgedwongen

'Ik vind dat we het verdedigend goed opgepakt hebben in de hele wedstrijd, maar hebben zelf heel weinig afgedwongen. In de slotfase zet je Sierhuis en Chabot voorin. Dan moeten we lange ballen richting het strafschopgebied geven, maar we bleven de bal maar rondspelen. Het ontbrak ons dan ook aan een stukje kwaliteit in de eindfase'.

Bankzitter Sierhuis

Kaj Sierhuis moest het duel tegen AZ op de bank beginnen. 'De trainer dacht dat bij het central duo van AZ, Vlaar en Koopmeiners, meer te halen viel in de omschakeling met de snelheid van Mahi. Dat is aan hem. Het is niet dat het vertrouwen bij mij nu weg is na één keer op de bank. Als je geen reden krijgt wordt je zelfvertrouwen wel aangetast, maar hier moest ik me bij neer leggen'.

Alles of niets

Na de achterstand speelde FC Groningen alles of niets. 'Je probeert nog een manier te vinden om de gelijkmaker te forceren. Ik stond samen met Chabot in de spits en dan hoop je op een hoge bal die goed valt. Dat lukte helaas niet, er zat geen automatisme meer in. We hebben defensief weinig weggeven. Heel frustrerend dat een dode spelsituatie je de das om doet', aldus Sierhuis.

Spierblessure

Aanvoerder Mike te Wierik viel een kwartier voor tijd uit met naar het lijkt een spierblessure. 'Ik had last van mijn hamstring. Het is nu afwachten hoe het morgen voelt. Ik heb nog nooit zo'n blessure gehad. Laten we hopen dat het meevalt en dat ik er aanstaande dinsdag tegen De Graafschap weer kan staan'.

Stevig balen

Ook Te Wierik baalde stevig van de tegengoal. 'Vlaar mag niet zo inkoppen, dat mag niet gebeuren. Laten we daar heel duidelijk over zijn. In de eerste helft redt Sergio ons na die kans van Seuntjens. Zelf hebben we een goede kans met Doan. Aan de bal vond ik ons verder niet goed genoeg, daarin moeten we nog stappen maken. Verdedigend stond het goed, maar door zo'n fout hou je er geen punt aan over', treurt Te Wierik.

Te verduren

Iliass Bel Hassani kwam terug bij AZ en kreeg het te verduren van de fans. De supporters floten toen hem uit als hij aan de bal was en de middenvelder kreeg het nodige naar zijn hoofd toen hij een corner wou nemen.

Uitgefloten

'Toen ik hier speelde ben ik ook vaak uitgefloten. Het is een kleine groep die tegen je is en dit laat horen. Als profvoetballer moet je hier mee om kunnen gaan. Nu kop omhoog en weer doorgaan', aldus Bel Hassani.

Hard gewerkt

'Dit had onze dag moeten worden. We hebben 94 minuten keihard gewerkt, jammer dat we met nul punten naar huis gaan. Wij hebben AZ niet pijn kunnen doen op de plekken waar zij kwetsbaar zijn.'