Gall: 'Ik weet dat ik in Danny zijn hoofd zit'

Doordat Peter Hoekstra en Hennie Spijkerman als assistenten bij de club aan het einde van dit seizoen vertrekken moeten deze vacatures opgevuld worden door nieuwe mensen.

Graag aan de slag

Gall zou graag weer bij de FC aan de slag gaan. 'Dat kan ik moeilijk ontkennen', aldus Gall in gesprek met presentator Oetse Eilander. 'Ik heb zestien jaar gewerkt bij de club, natuurlijk wil ik. Dat is de laatste twee jaar ook al zo vaak ter sprake gekomen'.

Begin nieuwe directie

'Op maandag begint de nieuwe directie, daar hangt het van af. Ik weet dat ik in Danny zijn hoofd zit. Hij zal hier als hoofdtrainer normaal gesproken natuurlijk inspraak in hebben. Misschien is die mogelijkheid er nu, maar het is vooralsnog koffiedik kijken. De voetballerij is wat dat betreft zeer onvoorspelbaar. Aan mij zal het zeker niet liggen', besloot Gall.