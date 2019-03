Deuren huisartsenpost Hoogezand definitief gesloten

De huisartsenpost in Hoogezand is dicht. Zondag was de laatste dag dat patiënten met acute klachten in Hoogezand terecht konden.

De sluiting maakt onderdeel uit van een plan van de overkoepelende Doktersdienst Groningen om de werkdruk onder huisartsen gelijker verdelen. Huisartsen bemannen de posten vaak naast hun normale werkzaamheden of eigen praktijk.

Teleurgesteld

De sluiting van Hoogezand stuitte in de politiek op verzet. Wethouder Jan-Jakob Boersma van Midden-Groningen reageerde teleurgesteld.

'Dit signaal is niet goed en dat is jammer.' Hij had nog hoop om met de huisartsen in de gemeente tot een alternatief plan te komen. Dat is dus niet gelukt.

Minister

In Provinciale Staten zette GroenLinks de sluiting op de agenda, maar het provinciebestuur gaf daarop aan weinig te kunnen doen. Ook in Den Haag is erover gesproken.

VVD'er Arno Rutte stelde Kamervragen, maar zorgminister Bruno Bruins liet daarop weten dat de huisartsenposten onder verantwoordelijkheid van de huisartsen zelf vallen.

Delfzijl en Leek

De plannen werden vorig jaar bekendgemaakt. Naast sluiting van Hoogezand werd toen ook besloten dat de posten in Delfzijl en Leek blijven bestaan, maar dat ze wel minder lang open zijn.

Lees ook:

- GroenLinks wil opheldering over sluiting huisartsenposten

- Arno Rutte stelt Kamervragen over sluiting huisartsenpost

- Doktersdienst zet mes in huisartsenposten