Jury kan niet kiezen: Beste Groninger boek krijgt twee winnaars

De titel Beste Groninger Boek 2019 in de categorie fictie is naar zowel Auke Hulst als Peter Middendorp gegaan. Hulst kreeg de prijs voor zijn boek 'Zoeklicht op het gazon', Middendorp voor 'Jij bent van mij'.

De jury van de Groningse boekenstrijd stond onder leiding van voormalig staatssecretaris Wilma Mansveld. De discussies tussen de juryleden waren volgens Mansveld 'heftig, maar gezellig'.

'Het kon niet anders', zegt Mansveld nadat ze twee winnaars voor één categorie heeft uitgeroepen. 'We hebben alle invalshoeken bekeken. Maar hoe je ook naar een boek kijkt, we kwamen er niet uit. Wij vonden dat de twee boeken eigenlijk heel erg op elkaar leken. Het leek ons recht doen aan de kwaliteit van beide schrijvers om ze een prijs te geven.'

Prijswinnende boeken

'Zoeklicht op het gazon' van Auke Hulst gaat over de mysterieuze verdwijning van de Amerikaanse vicepresident Richard Nixon in de jaren '60. 'Jij bent van mij' van Peter Middendorp gaat over een jonge boer die zich vergrijpt aan een zestienjarig meisje uit het dorp. Voor het boek heeft Middendorp zich laten inspireren door de moord op Marianne Vaatstra.

Prijswinnaars

Beide schrijvers wonnen de titel in het verleden ook al voor een ander boek. Nu moeten ze de titel dus delen. 'Als je mij vooraf had gevraagd of ik dat leuk had gevonden, had ik dat denk ik niet leuk gevonden', aldus Middendorp, die is opgegroeid in Emmen, maar inmiddels al jaren in Groningen woont. Toch komt Middendorp na de uitverkiezing op die uitspraak terug.

'Ik vind het eigenlijk prima zo. Ik ken Auke al heel lang. Dus ik vind het hartstikke leuk om de prijs samen te winnen.' Ook Hulst vindt het geen probleem om de prijs te delen, al had hij in eerste instantie geen rekening gehouden met winst.

'Dit is een gestolen punt, zoals ze het in het in voetbaltermen zouden zeggen. Ik ben heel blij en had er helemaal niet op gerekend', aldus de Groninger schrijver, die in het gehucht Denemarken nabij Slochteren is opgegroeid.

Categorie non-fictie

Naast de categorie fictie werd ook de titel Beste Groninger Boek in de categorie non-fictie uitgereikt. Sander de Hosson kreeg die onderscheiding voor het boek 'Slotcouplet: Ervaringen van een longarts'. Het is een boek met bundelingen van columns die de longarts schreef voor Dagblad van het Noorden.

Lees ook:

- Nhung Dam en Karin Sitalsing schreven beste Groninger boeken