Wielrenner Bas Tietema voltooit eerste etappe voor Fonds Gehandicaptensport

Ambassadeur voor het Fonds Gehandicaptensport Bas Tietema heeft de eerste etappe van de 'Als1teamChallenge' volbracht. Na 195 kilometer in het zadel finishte de wielrenner zondagmiddag naast het HCM-stadion in Groningen.

Tietema wil in zeven dagen 1500 kilometer afleggen die hem langs alle eredivisiestadions in Nederland zal voeren om zo geld in te zamelen voor het goede doel. Na het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen was het onderkomen van FC Groningen het tweede stadion dat hij aandeed en waar Tietema een stempel kreeg op zijn stempelkaart.

Mobiliseren

De organisatie van Fonds Gehandicaptensport probeert bij elk stadion een vertegenwoordiger van een organisatie te mobiliseren die zich inzet voor de gehandicaptensport. In Groningen was Onno Kukler aanwezig namens Kids United. De voetbalclub die onder de vleugels van FC Groningen kinderen met een beperking in staat stelt om tegen gehandicapte leeftijdsgenootjes te spelen.

Eindstation Johan Cruijff Arena

Maandagochtend vertrekt Tietema richting Emmen voor zijn tweede etappe. Volgende week zondag hoopt hij te finishen in Amsterdam bij de Johan Cruijff Arena. Naast geld inzamelen wil de organisatie bewustwording creëren voor de gehandicaptensport.