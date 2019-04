Melvin Twellaar als snelste over de streep in roeiklassieker Skiffhead

Roeier Melvin Twellaar van Aegir heeft de roeiklassieker Skiffhead op zijn naam geschreven. De Groninger, die reserve is voor de nationale roeiselectie, had vooraf al uitgesproken dat alleen de winst voor hem telde.

Twellaar startte als derde in Oudekerk en liep hij op het bochtige traject steeds verder in op de Obbe Tjibben en Dirk Uittenbogaard, die op één en twee van start waren gegaan. Uiteindelijk kwam de Stadjer op het water van de Amstel als snelste over de streep.

Talent

Luuk Adema van Gyas eindigde als vierde en Damion Eigenberg, eveneens Gyas, zette de zesde tijd neer. Joost de Goede (Gyas) presteerde als nieuw talent ook niet onaardig met de tiende plaats.