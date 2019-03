Topschutters scoren niet in topduel tweede klasse K

De titelstrijd in de tweede klasse K van het zondagvoetbal is ongemeen spannend. Maar liefst vijf ploegen strijden nog om het kampioenschap.

Hoogezand en Helpman zijn daar twee van. Zondag speelden ze tegen elkaar. Ze hebben ook de topscorers in huis. Hoogezand-spits Heine Uuldriks scoorde tot nu toe 25 keer. Danny Dijkstra van Helpman is in de achtervolging met één doelpunt minder. Beide topschutters scoorden niet in het onderlinge duel.

Beslissing

Hoogezand won met 2-0. Vlak na rust kopte een Helpman-speler de bal achter z'n eigen doelman. Peter van Son besliste het duel in blessuretijd.