Abbingh verovert met Rostov-Don de Russische beker

Handbalster Lois Abbingh heeft zondag met haar club Rostov-Don de Russische handbalbeker veroverd. In de finale werd HC Lada Togliatti met 30-28 geklopt.

Abbingh bereikte de finale door zaterdag in de halve finale Zvezda met 32-25 te verslaan. Na de Duitse beker met VFL Oldenburg was het voor de Groningse haar tweede hoofdprijs in clubverband.

