SLAG viert tienjarig jubileum en gaat onder andere naam verder

SLAG heeft in tien jaar tijd steeds meer naam gemaakt. Zo draagt de stichting zorg voor de online literaire agenda voor literaire activiteiten in Stad en Ommeland. Ook literaire festivals, zoals de Poëzieweek in Groningen, Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren, kunnen gehouden worden dankzij de inzet van de stichting.

'Naam past beter bij bereik'

'Als SLAG zijn we enorm gegroeid', vertelt stichtingsvoorzitter Rolien Scheffer. 'Nu zijn we toe aan een naam die beter bij ons bereik, onze bezigheden en ambities past. Als NOORDWOORD verwachten we een bredere groep lezers en nieuwe generaties schrijvers aan te spreken.'

De jubileumviering was extra feestelijk voor mede-oprichter Anton Brand, die de Kees van der Hoef Ereprijs in ontvangst mocht nemen voor zijn jarenlange inzet voor de letteren in Groningen. Hij was van 2009 tot 2018 ook de voorzitter van SLAG.

Toekomst

Met de presentatie van de nieuwe programma's Noordwoord Talent en Noordwoord Topklas liet de stichting aan de aanwezigen zien dat er ook aan de toekomst is gedacht. Met behulp van deze programma's wordt de komende jaren nog sterker ingezet op het stimuleren van schrijftalent in Groningen.

Lees ook:

- Jury kan niet kiezen: Beste Groninger boek krijgt twee winnaars