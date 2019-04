Vader Gert Jan van Lang: 'Geuko komt van die beademing af'

Vader Gert Jan van Lang van de 6-jarige Geuko uit Winschoten is positief over de behandeling van zijn zoon in het Amerikaanse Baltimore: 'Het gaat wonderbaarlijk goed.'

Je Geld of Mijn Leven

Geuko heeft AFM, een zeldzame polio-achtige ziekte. Lange tijd probeerden zijn ouders geld te krijgen voor een behandeling die niet wordt vergoed. Dankzij het tv-programma 'Je Geld of Mijn Leven' kwam het benodigde bedrag er en konden Geuko en zijn vader naar Amerika voor een behandeling.

Buikgriep

'Ik heb zelf afgelopen week wel wat tegenslag gehad', vertelt vader Gert Jan. 'Ik heb buikgriep gehad en daardoor mocht ik twee dagen niet naar het ziekenhuis komen. Maar ze hebben groot feest gehad zonder mij. Ze hebben Geuko op een looprollator gezet, waarop hij zijn eerste stapjes heeft gezet.'

Nederlandse therapeut

De hoofdtherapeut van Geuko in Nederland komt over een maand ook naar de VS. 'Die gaat dan een workshop volgen om deze therapie te kunnen vervolgen', zegt vader Gert Jan. 'In Nederland wordt je geleerd om te gaan met de beperking die je hebt, maar in Amerika zorgen ze ervoor dat je beperking wordt verkleind.'

Toch is Geuko er nog lang niet. 'Dit beademingsverhaal gaat nog wel twee jaar duren. Als hij nu los is van de slang, wordt Geuko bang', legt zijn vader uit. 'Dan schiet hij in de stress en kun je wel ophouden.'

Achter het behang

Maar vader en zoon blijven positief. 'We zijn wel wat gewend', zegt vader Gert Jan. 'We hebben samen anderhalf jaar in Duitsland gezeten. Daar zaten we alleen maar te wachten tot iemand ons daar weg zou komen halen, maar er kwam niemand. Toen heb ik het uiteindelijk zelf maar gedaan.'

En Geuko? 'Die blijft een 6-jarig jongetje, hè', lacht zij vader. 'Af en toe kan hij strontvervelend zijn en dan kan ik hem wel achter het behang plakken.'

